Pellegatti: “Mertens era già dell’Inter, ecco perché è rimasto al Napoli”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Sogno nel cuore’, Carlo Pellegatti ha svelato un retroscena di mercato su Dries Mertens. Il giocatore è stato a un passo dall’Inter, ma alla fine la trattativa è saltata: “Gennaro Gattuso ha dato una svolta alla squadra partenopea? Tutto è partito dalla conferma di Dries Mertens. A me Mertens risultava già dell’Inter, me lo avevano dato tutti per fatto da mesi; poi è arrivato Gattuso e lo ha trattenuto. Se avessi dovuto scommettere, avrei investito tanto sulla cessione del numero 14. E’ stato bravo Gattuso a coinvolgerlo e farlo sentire di nuovo protagonista: per questo Mertens è rimasto“.

(areanapoli.it)