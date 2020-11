Pellegatti e i sogni di mercato: “Non ci penserei due volte ad uno scambio con l’Inter per…”

Carlo Pellegatti ha parlato anche di calciomercato nel suo consueto appuntamento su You Tube. Focus su Calhanoglu e sui possibili sostituti in caso di cessione: “Sappiamo quale sia la situazione di Hakan. Il Milan, per il rinnovo, offre il 40% in più del suo attuale contratto, ma il giocatore sembrerebbe volere una cifra simile a quella che percepisce Zlatan Ibrahimovic. Per il Milan Calhanoglu, insieme a Donnarumma, Romagnoli, Kjaer, Bennacer, Kessie ed Ibrahimovic, rappresenta uno dei punti di riferimento della squadra. Secondo alcuni giornali, Paratici sarebbe, eventualmente, avvantaggiato nella corsa con l’Inter per prenderlo. Per un possibile scambio, si parla di Bernardeschi, ma so che non è un giocatore particolarmente amato dal pubblico rossonero”.