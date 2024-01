Pellegatti: “Se fossi un tifoso dell’Inter sarei un po’ nervoso perché…”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Carlo Pellegatti, giornalista, ha parlato così della giornata di campionato in corso: “Il coefficiente di difficoltà della partita col Bologna metto 3, mentre metto 5 per l’Inter. Mancheranno Calhanoglu e Barella, ma oltre a questo penso che i ritorni da queste trasferte lunghe siano sempre pesanti e il rischio è che i nerazzurri siano un po’ stanchi. Sarà una partita trappola. Allegri è un allenatore che ha vinto 5 scudetti ed è arrivato due volte in finale di Champions League e dall’altra parte c’è Inzaghi che ha vinto diversi trofei negli ultimi anni, sono abituati alle pressioni. Io sarei un po’ nervoso se fossi un interista: stai dominando il campionato poi a un certo punto ti ritrovi a quattro punti di distanza alla vigilia dello scontro diretto. Sarà un mese complicato per la squadra di Inzaghi”.