Inter, Pellegrini: “Onorato, che emozione i miei anni di presidenza. Coi tifosi…”

Le parole dell'ex presidente: "Ringrazio l'amico Antonello per aver pensato a me per questo premio. Mi sento orgoglioso e onorato"

Marco Astori

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, è stato inserito nella Hall of Fame nerazzurra per la fondazione della sua Onlus. Queste le dichiarazioni del patron della squadra dei record: "Ringrazio l'amico Antonello per aver pensato a me per questo premio. Mi sento orgoglioso e onorato: mi riporta con un pizzico di emozione ai miei dieci anni di presidenza dove ho vinto due Coppe Uefa, quando contavano, una Supercoppa e uno scudetto dei record, con qualche rimpianto.

I tifosi? Io sono entrato a San Siro la prima volta nel 1954 per assistere a Inter-Juve che valeva uno scudetto, 6-0: non avevo ancora 14 anni. Sono uscito dallo stadio orgoglioso e innamorato di quei colori. E' sempre stato molto bello, qualche domenica fa quando potevano entrare mille tifosi allo stadio sono stato applaudito da tutti quando mi hanno riconosciuto: mi è scappata una lacrima.

La mia Onlus? Io sono figlio di contadini, i miei genitori non erano ricchi. Poi il mio direttore generale mi regalò 150mila lire e io costruì un impero che oggi dà lavoro a 10000 persone. Nel 2015 ho sentito il piacere di ringraziare il Signore per quanto ho avuto dando indietro qualcosa a chi ha bisogno. Così è nata la fondazione dove anche con la pandemia vengono 300 persone a consumare un pasto, un euro per dignità e zero per i bambini. E' un modo di ringraziamento: restituire per me è importante".

(Inter TV)