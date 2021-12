Pellegrini: “Mourinho persona perfetta al momento giusto. Questa la cosa che mi piace di più”

Il capitano giallorosso ha parlato dell'impatto che lo Special One ha avuto sullo spogliatoio

Intervistato da Pagine Romaniste, Lorenzo Pellegrini ha parlato dell'impatto che José Mourinho ha avuto sullo spogliatoio della Roma. "È stato un fulmine a ciel sereno: nessuno si aspettava una notizia come questa. Quando si annuncia un allenatore del genere si crea un entusiasmo che è quello che continuiamo a percepire in tutte le partite all’Olimpico. A me vengono i brividi tutte le volte che giochiamo, anche di lunedì sera con lo Spezia ci sono 45.000 tifosi a sostenerci, cosa che per altre squadre non succede. Questo ci deve dare la forza per andare avanti e rendere orgogliosi tutti, dai tifosi a tutte le persone che sono intorno a noi, dallo staff ai dipendenti".