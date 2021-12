Pellegrini e la prima da capitano: “Fu a San Siro con l’Inter. Posso dire…”

In una lettera pubblicata su The Player's Tribune, il giocatore ricorda la sua prima partita da capitano della Roma

In una lettera pubblicata su The Player's Tribune, Lorenzo Pellegrini ricorda la sua prima partita da capitano della Roma. Questo il ricordo del giocatore giallorosso: "L'unico altro momento che si avvicina a quello è successo a dicembre 2019. È stato contro l'Inter a San Siro, e ho giocato la mia prima partita da capitano della Roma. Posso onestamente dire che non sono mai stato più orgoglioso in campo. Stavo ripercorrendo le orme di Francesco e Daniele, leggende del club e della città. Ancora adesso, ogni volta che indosso la fascia, salgo i gradini dell'Olimpico e incontro quel muro sonoro dei nostri fan, devo chiedermi se questo è vero".