Pellegrini: “Barella-Matthaus e non solo: sembra l’Inter ‘dei Record’. Conte? Non è da coppe”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore negli studi di Sky Sport sull'Inter di Antonio Conte e il momento dei nerazzurri

Luca Pellegrini, ex difensore della Sampdoria, ha parlato dell'Inter negli studi di Sky Sport nel corso della trasmissione "23": "Scudetto?Vince l’Inter perché ha tante situazioni a proprio favore. È concentrata solo sul campionato, ha trovato identità e convinzione molto solida. Mi sembra l’Inter dei Record, ci sono tante assonanze: Samir Handanovic come Walter Zenga, il trio difensivo dove c’erano Bergomi, Mandorlini e Ferri, Nicolò Barella alla Matthaus, là davanti il lungo e il piccolo (Lukaku e Lautaro, ndr) con caratteristiche diverse come Diaz e Aldo Serena. Si riesce a inquadrare in tal senso".