L’azienda dell’ex presidente dell’Inter Pellegrini riapre con un protocollo di Burioni

La Pellegrini Spa, azienda dell’ex presidente dell’Inter, sarà la prima catena di ristorazione italiana a seguire un protocollo validato da Burioni . 600 mense in ospedali, aziende, comunità religiose ed rsa, potrà avvenire in sicurezza. «Abbiamo sempre anticipato i tempi ed è stato naturale allinearsi agli standard di sicurezza che tutelino 9300 collaboratori e duecento mila persone che ogni giorno pranzano nei nostri ristoranti», ha detto l’imprenditore che ha guidato il club nerazzurro prima del presidente Moratti. Il protocollo prevede misure di distanziamento, dispositivi di protezione, accorgimenti e separatori. Ci sarà un covid manager in ogni struttura.