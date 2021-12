Pellegrini: “Roma-Inter? Vissuta male, i tifosi l’unica nota positiva. Mourinho…”

Le parole del capitano giallorosso: "Mourinho è esattamente quello di cui la Roma, i giocatori, i dipendenti, lo staff e i tifosi avevano bisogno"

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Roma, Lorenzo Pellegrini, capitano della squadra giallorossa, è tornato così sulla pesante sconfitta per 0-3 contro l'Inter: "I cori dei tifosi? Quella è stata l’unica nota positiva della serata. Come tutti i tifosi che erano sugli spalti con me e come i miei compagni ho vissuto male quella brutta sconfitta. Purtroppo quando questo succede bisogna analizzare ogni aspetto per cercare di migliorarsi. Mourinho? La cosa che mi piace più del Mister è che gli interessa solo una cosa: continuare a lavorare per cercare di vincere. Questo è quello anche io voglio più di tutto. Ho 25 anni, gioco nella Roma e ho voglia di vincere. Tutti nel nostro lavoro vogliamo realizzarci e io come calciatore voglio vincere, voglio arrivare primo. Mourinho è esattamente quello di cui la Roma, i giocatori, i dipendenti, lo staff e i tifosi avevano bisogno. Penso che sia la persona perfetta al momento giusto".