Sky – Roma, Pellegrini salta l’Inter e torna nel 2022: stop di 30-40 giorni

Tegola per Josè Mourinho a meno di una settimana dalla sfida tra Roma e Inter, in programma sabato pomeriggio allo stadio Olimpico. Come riferisce Sky Sport, infatti, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Lorenzo Pellegrini, uscito malconcio dalla partita di ieri contro il Torino, hanno confermato la lesione del quadricipite. Il centrocampista giallorosso, dunque, salterà il big match contro i nerazzurri, e tornerà in campo nel 2022: