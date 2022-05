Pellegrino: “Scudetto? Complimenti al Milan, ma l’Inter darà battaglia. Dietro…”

Le considerazioni del noto dirigente sportivo a proposito della lotta al vertice a 90' dal termine del campionato di Serie A

“Ha fatto un’impresa. Ma Nicola non è nuovo a queste cose. La Salernitana ha un trasporto tale che può credere all’obiettivo finale. Mentre il Cagliari deve recriminare parecchio. Per la situazione che aveva qualche mese fa e per il valore tecnico della squadra”.