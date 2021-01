Pellissier: “Gomez vada via da Bergamo, fa la differenza. Scudetto? Anno incerto, l’Inter…”

Sergio Pellissier, ex attaccante ed ex dirigente del Chievo Verona, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della finestra invernale di mercato: “Gli attaccanti sono sempre i più richiesti”.

È il mercato del Papu.

“Il Papu è un attaccante di alta qualità. All’Atalanta ha dimostrato di saper fare la differenza. A questo punto però credo che debba andar via da Bergamo, è un giocatore importante: non so se troverà squadre che accontentino l’Atalanta. Cercheranno tutti di prenderlo a buon mercato”.

Chi vincerà lo Scudetto?

“È un anno particolare. Il campionato non è scritto, non si sa chi può vincerlo. È il primo anno incerto dopo tanti. C’è equilibrio. C’è l’Inter, poi la Juve che è partita con un po’ di ritardo, non è facile inseguire il Milan”.