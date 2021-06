Pellissier: “Hakimi o Lautaro? Ecco chi sacrificherei. Un peccato che l’Inter…”

L'ex attaccante parla della situazione dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Sergio Pellissier parla della situazione dell'Inter . I nerazzurri potrebbero essere costretti a sacrificare un big in questa sessione di mercato. "Credo sia un peccato che una società così forte e che abbia appena vinto il titolo debba ridimensionarsi dovendo cedere uno dei suoi giocatori più rappresentativi".

"E’ un dispiacere, potrebbe complicare le cose per un’eventuale corsa scudetto. Chi sacrificherei tra Lautaro Martinez e Hakimi? La decisione è molto difficile, sono entrambi due grandi giocatori. Direi però Lautaro, sarebbe più facile sostituire lui piuttosto che un giocatore come Hakimi. In attacco c’è già Lukaku e rimpiazzare l’argentino sarebbe più facile".