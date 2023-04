Pellissier: “Euroderby? Sarà fantastico. Spero che una delle due possa alzare la coppa”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo, ha parlato di lotta Champions e del prossimo euroderby

Quali saranno le quattro squadre che andranno in Champions?

"Dipenderà dalla Juventus e dalla questione della penalizzazione. E' una bella lotta. Non sta mollando nessuno dopo tutti i cali di tensione che ci sono stati. Juve, Roma, Milan ed Inter sono ancora in corsa in Europa, potrebbe incidere".