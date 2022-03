Pellissier: “Scudetto? Inter, Napoli e Milan fino all’ultima giornata. Spalletti…”

Le parole dell'ex attaccante a proposito di quanto sta avvenendo nel campionato di Serie A

L’ex attaccante del Chievo, Sergio Pellissier, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. “Quest’anno il Napoli sta lottando per lo scudetto, Aurelio De Laurentiis ha sempre allestito ottime squadre, competitive per grandi traguardi. Gli azzurri hanno spesso lottato per la Champions, certo se ambisci allo scudetto a volte bisognerebbe investire di più ma non è un’equazione perfetta. Il presidente del Napoli ha però sempre fatto bene economicamente, tenendo i conti in ordine. Spalletti? Ha dimostrato che il suo l’ha sempre fatto, anche con giocatori che magari non sempre erano riusciti in passato a dimostrare il proprio valore, complimenti a lui.