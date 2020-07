Pellizzari: “Inter, rimpianto Gagliardini ma non solo. La Roma sarà vero test”

«Se vogliamo essere cattivi dovremmo dire a Gagliardini che quando ho visto il gol segnato alla Spal ho pensato fosse identico a quello che ha sbagliato con il Sassuolo. Per il gol segnato non è cambiato nulla, quello sbagliato ha cambiato tutto. Se l’Inter si gioca tutto domenica è perché il centrocampista ha preso quella traversa. Ma non sarebbe giusto dire solo questo nei confronti del giocatore. Avrei rimpianti anche sulle assenze di Barella e Sensi. E con Alexis Sanchez sono tre giocatori essenziali mancati per tutta la stagione».

Tommaso Pellizzari, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così della vittoria contro i ferraresi e della classifica dell’Inter. Sull’approccio con la Roma ha aggiunto: «I nerazzurri hanno comunque giocato con la Spal, la Roma è un vero test anche per la difesa. Dire che le seconde linee hanno fatto bene non è una buona notizia per i titolari che hanno smesso di essere quelli dell’inizio. Contro i giallorossi sarà un altro tipo di partita».

(Fonte: SS24)