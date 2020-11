Pellizzari (CorSera): “Inter squadra meno contiana di tutte. Sta venendo al pettine il nodo…”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista del Corriere della Sera Tommaso Pellizzari ha parlato del momento dell’Inter dopo la sconfitta col Real Madrid:

“Non sono tanto convinto che la mentalità sia il punto forte dell’Inter. Dall’Inter ci aspettiamo un’altra mentalità, una squadra con grande mentalità non va sotto 2-0 col Parma non perde a Madrid con uno dei Real più modesti. Mi pare che l’Inter difetti tantissimo dalla mentalità della grande squadra. All’Inter manca equilibrio, è la squadra meno contiana di tutte. Squadra molto poco confident in se stessa. L’Inter in questo momento fa fatica a segnare e senza Lukaku ancora di più. Sta venendo al pettine il nodo dell’assenza di un vice Lukaku. Lautaro ha segnato a Madrid, ma ha perso la ferocia dei tempi migliori. Sanchez ha un problema fisico. Skriniar stava dimostrando una crescita significativa nella difesa a 3 e la sua assenza è sicuramente un’attenuante per l’Inter”.