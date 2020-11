Pellizzari (CorSera): “Scelta rivoluzionaria per Conte. Ha cambiato una delle sue logiche base”

Il giornalista del Corriere della Sera Tommaso Pellizzari ha commentato a Sky Sport il momento dell’Inter di Conte che ha incontrato alcune difficoltà in questo avvio di stagione:

“L’Inter fatica a portare a casa le partite. Il derby è stato significativo, dopo una partenza terribile aveva sistemato la partita, ma era una squadra stanca nel secondo tempo. Una squadra che non riusciva più di tanto a spingere, anche col Moenchengladbach ha sofferto e pareggiato di nervi. Conte ha cambiato una delle sue logiche base: ora cerca di giocare segnando un gol in più. Non so se sia una scelta per un calcio più europeo, una scelta rivoluzionaria per il calcio italiano e anche per Conte“.