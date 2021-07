Pennant: “Benitez? Non è un grande gestore. Nello spogliatoio…”

Il giocatore inglese parla del suo rapporto non idilliaco con l'allenatore durante la sua esperienza al Liverpool

Jermaine Pennant non ha un buon ricordo di Rafa Benitez. Il giocatore è stato alle dipendenze dell'allenatore al Liverpool, dal 2006 al 2009, ma il rapporto tra i due non era così idilliaco come racconta Pennant. "È una leggenda a Liverpool per quella famosa partita, la rimonta da 3-0 nella finale di Champions League, che è stata guidata da Gerrard al 100% e lo so. Guarda, è diverso per ogni calciatore, giocatori diversi reagiranno in modo diverso con Rafa, ma secondo me non era un grande gestore di uomini . Le sue capacità in quel reparto erano scarse".