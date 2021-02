Pepe: “Fino all’età di 17 anni ho dormito con mia mamma. Mio padre? Immagino che a lui…”

In una lunga intervista al quotidiano portoghese Tribuna Expresso, Pepe ripercorre tutta al sua carriera di giocatore e non solo

In una lunga intervista al quotidiano portoghese Tribuna Expresso, Pepe ripercorre tutta al sua carriera di giocatore e non solo. Il portoghese ricorda la sua infanzia e racconta un curioso particolare: "Quando avevo tre, quattro anni, ero grassoccio, un po' paffuto. Poi, dall'età di sette anni, ho iniziato a perdere peso. Sono l'unico figlio maschio della famiglia, ho tre sorelle (due più grandi e una più giovane di me), quindi ero molto, molto viziato. Quanto viziato? Guarda, finché non sono arrivato in Portogallo, all'età di 17 anni, ho dormito con mia madre...".