Pepe: “Inter? Grande mercato con i due arrivi. Caicedo con Inzaghi…”

L'ex calciatore ha commentato quanto fatto dai nerazzurri e non solo in questa sessione di calciomercato

Simone Pepe, ex calciatore e ora agente, ha parlato a Sportitalia nell'ultimo giorno di calciomercato. Queste le sue consideraizoni sulle operazioni degli ultimi giorni: "Mi aspettavo qualcosa di importante ma non così. Prendere Vlahovic e Zakaria farà fare un grande salto di qualità e la famiglia Agnelli ha risposto presente ancora una volta, in un momento di difficoltà. Vlahovic è il giocatore che tutti vorrebbero e darà un grande contributo. Lui e Dybala possono fare molto bene insieme. Zakaria è un ottimo giocatore, ha molta fisicità e serve ai bianconeri. Anche l'Inter ha fatto un grande mercato, prendere Gosens e Caicedo è stato importante, l'attaccante ha un grande rapporto con Inzaghi. La Fiorentina ha perso Vlahovic e qualcosa ha perso, anche se Piatek e Cabral sono ottimi giocatori. Il brasiliano avrà bisogno di qualche settimana per ambientarsi".