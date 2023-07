Il Giornale – Percorso Champions e l’autostima dell’Inter. Inzaghi? Le vedove di Conte…

La stagione 2023/24 inizia per l'Inter con un obiettivo chiaro: la seconda stella. Nella conferenza stampa alla vigilia del raduno, Simone Inzaghi non si è nascosto: "Ci sarà tanta concorrenza, ma faremo il massimo per vincere lo scudetto". "Il percorso in Champions ha massaggiato l'autostima di tutta l'Inter e soprattutto dell'allenatore, troppo a lungo messo in discussione dalle vedove di Conte", sottolinea il Giornale.