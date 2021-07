Perez: “Mourinho avvisò Ozil sulle avventure sessuali passate della sua ragazza”

Nuovi estratti audio del presidente del Real Madrid: questa volta si parla delle relazioni del centrocampista tedesco

Continuano ad emergere nuove registrazioni audio di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, pubblicate da EL Confidencial. L'ultima, in particolare, riguarda la vita privata di Mesut Ozil, ex calciatore merengue, e dei suoi confronti con l'allora tecnico Josè Mourinho: "Questo (Ozil) è venuto qui che aveva una ragazza di 21 anni. È uno di questi turchi di terza generazione... e scopre Madrid. In altre parole manda la fidanzata a fare in c... e decide di cambiare la vita. Si innamora di una modella italiana, milanese. Poi prendeva l'aereo privato, andava lì, sc...a e tornava. Un giorno Mourinho lo prese da parte e gli disse: "Ehi, Ozil, posso parlare con te in confidenza, come se fossi tuo padre?" Ozil disse: "Sì, sì certo". "Guarda, quella ragazza con cui esci è stata f...a da tutta l'Inter e da tutto il Milan, compreso lo staff tecnico di entrambe le squadre". Vedi tu...".