Inter, pericolo rientrato per Skriniar: sarà a disposizione per il Torino

Milan Skriniar sarà regolarmente in campo domani, in occasione del match tra Inter e Torino. Le condizioni fisiche del difensore slovacco non preoccupano lo staff medico nerazzurro, come scrive Tuttosport: "Ieri Milan Skriniar si è regolarmente allenato: lo scontro con Brozovic non ha avuto conseguenze e il centrale slovacco sarà regolarmente a disposizione per il match col Torino".