Perin, l’uomo aggiunto per il Genoa. Ballardini ha puntato sui senatori per rialzare i rossoblù

Il portiere del Genoa, avversario domani dell'Inter, sta vivendo un ottimo momento ed è un allenatore in campo per la squadra

Non solo l'arrivo di Ballardini nella risalita del Genoa ci sono anche le mani di Mattia Perin . Il portiere sta vivendo una stagione esaltante ed è tornato protagonista con la maglia rossoblù.

"Ventisei reti al passivo sino alla 13ª giornata (ma bisogna togliere i 9 gol incassati dal Genoa nelle tre gare saltate da Mattia), solo sette quelle prese negli ultimi due mesi, con ben cinque gare su dieci chiuse senza reti al passivo. Perin, che dopo il prestito dell’anno scorso nel suo Grifone quest’anno è ritornato rossoblù, ancora una volta in prestito dalla Juve, oltre a una condizione eccellente si sta confermando una sorta di allenatore aggiunto in campo alle spalle dei compagni", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Uno dei punti cardine della rivoluzione silenzioso di Ballardini è stata proprio quella di trasferire al gruppo autostima, fiducia e senso di appartenenza. Ma il tecnico non avrebbe potuto fare tutto da solo: di qui la necessità, con elementi della vecchia guardia come Criscito e Perin, di trasmettere al resto dello spogliatoio quel senso di appartenenza che non può mancare, nonostante l’assenza del pubblico", aggiunge il quotidiano