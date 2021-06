Perinetti: “Conte? Troppe critiche, tanti parlavano senza conoscere i problemi Inter”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giorgio Perinetti ha parlato così di Eriksen e dell'Inter dopo l'addio di Conte

"Il ragazzo è in un letto d'ospedale, si sta cercando di capire cosa abbia scatenato quel malore. Se potrà continuare a vivere normalmente sarà la prima grande vittoria. Certo, uno pensa a professione e passione ma sono secondarie rispetto al valore della vita. Ora dovrà solo pensare a uscire dal letto d'ospedale, avrà sua moglie e i suoi cari che gli vogliono bene. Se potremo tornare ad applaudirlo anche in campo, felici tutti".

"Lui divideva già nel momento in cui è arrivato all'Inter, figuriamoci quando se ne fa. Quando si parla di lui si fa in maniera fin troppo critica, si dicevano cose senza conoscere i problemi delle stanze nerazzurre. Sicuramente è uno schietto, non se l'è sentita di andare avanti con quell'Inter che ha tagliato il progetto inizialmente prospettato. Ci sta, mi pare corretto".