Perinetti: “Inter? Voto 7: abili a chiudere affari importanti nonostante…”

Le parole del dirigente: "L'Inter merita un sette in pagella. Nonostante alcune cessioni illustri la società è stata abile a chiudere affari importanti"

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha dato i voti sul mercato operato dalle big di Serie A: "L'Inter merita un sette in pagella. Nonostante alcune cessioni illustri la società è stata abile a chiudere affari importanti. Do un voto molto alto al Napoli: un otto in pagella. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis sono stati bravissimi a tenere tutti i calciatori più importanti, i big della squadra. Stesso voto del Napoli, altissimo, anche alla Roma: Mourinho ha a disposizione un organico importante. Sette alla Lazio che punta molto su Sarri e non è poco perché parliamo di un grande allenatore e con l'arrivo di Zaccagni sarebbe da 7.5. Il Milan ha preso Messias e Giroud: do 7 ai rossoneri. Dalla Juventus ci si aspettava di più e non posso dare più del sei. Ma alla Vecchia Signora può bastare anche la sufficienza per vincere lo scudetto".