Perinetti: “Inter, Caicedo tornerà utile. Dybala? Futuro ancora bianconero”

Il pensiero del noto direttore sportivo a proposito dei movimenti degli ultimi giorni di mercato e non solo

“Vlahovic è stato il grande colpo di gennaio che di solito è un mercato fatto di movimenti minimi. Arriva in anticipo rispetto alla sessione estiva per permettere alla Juve di assicurarsi la qualificazione in Champions”. Così a Tuttomercatoweb Giorgio Perinetti fotografa la sessione di mercato appena passata agli archivi.