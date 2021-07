Perinetti: “Inter, Marotta sta lavorando per risolvere i problemi. Bisogna…”

Il nuovo direttore sportivo del Siena ha commentato la situazione dell'Inter

Questo il pensiero del dirigente: "Sappiamo un po' le vicissitudini societarie dell'Inter, però Marotta sta lavorando alacremente per risolvere i problemi, con fantasia. I soldi sono quelli che sono, non solo all'Inter. Bisogna lavorare di fantasia, essere pazienti e trovare delle soluzioni alternative. L'Inter ha dei giovani bravi, Satriani e Salcedo possono sbocciare improvvisamente. Certo, non sono certezze mentre l'Inter ha bisogno di certezze".