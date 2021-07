Perinetti: “Inzaghi tecnico preparato. Organico Inter di tutto rispetto. Serve…”

Il nuovo ds del Siena analizza il mercato dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giorgio Perinetti parla del mercato dell'Inter . Questo il giudizio del nuovo ds del Siena: "Il sacrificio di Hakimi era previsto e indispensabile, non so però se dovessero essere aggiunte altre cessioni".

"Non dovesse essere così, l'organico dell'Inter rimane di tutto rispetto e, tramite operazioni intelligenti, potrebbero garantire un tentativo di difendere lo Scudetto e fare qualcosa in Champions. Inzaghi è un tecnico preparato, merita di alzare l'asticella. I presupposti per fare bene ci sono. Soldi ce ne sono pochi, ma non solo all'Inter e in Italia: serve pazienza e accortezza".