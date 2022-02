Perinetti: “Inter, mercato intelligente. Gosens perfetto se Perisic non rinnovasse”

Intervistato da Tmw, il dirigente sportivo Giorgio Perinetti ha parlato del mercato di gennaio e delle operazioni fatte dall'Inter

"In teoria a gennaio c'è sempre poco movimento, quest'anno invece ce n'è stato tanto, con l'operazione Vlahovic che ha dato lustro a questa sessione. Poi ci sono state altre trattativa, con i club impegnati per la salvezza che hanno fatto tanto. Resta da capire se i giocatori saranno utili o se saranno solo tentativi disperati di migliorare la situazione".

MILAN - "Ci aspettavamo sicuramente un difensore, vedremo se in queste ultime ore arriverà ma la squadra è buona e si vede che non ha trovato il giocatore che cercava. Non è facile trovare calciatori fortissimi a gennaio, avranno fatto le loro valutazioni".