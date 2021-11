Perinetti: “Mourinho ha esagerato con alcuni calciatori. Vlahovic? In Italia…”

Le dichiarazioni del ds del club toscano Giorgio Perinetti, sulla sfida tra Italia e Svizzera, la situazione di Vlahovic e Mourinho

"In Italia solo la Juve se lo può permettere, all'estero ci son più possibilità. Ora la Fiorentina deve provare a quantizzare il più possibile per poi reinvestire".

"L'arrivo di Mourinho ha scatenato grande entusiasmo però i problemi c'erano e non possono essere risolti in breve tempo. Il tecnico mi pare che abbia esagerato in certe sue esternazioni soprattutto nei riguardi alcuni giocatori: se li metti da parte poi recuperarli non è facile. Bisogna vedere se è solo un grandissimo gestore di grandi campioni o sa anche costruire qualcosa partendo da situazioni meno eclatanti".