Perinetti: “La Serie A ha perso troppi big, non è il massimo. Abbiamo cercato di…”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Giorgio Perinetti ha commentato gli ultimi movimenti di mercato delle grandi squadre di Serie A

"Lukaku, Hakimi, Donnarumma e adesso CR7. La Serie A ha perso pezzi importanti. Abbiamo cercato di supplire con le eccellenze in panchina. Però perdere tutti questi campioni per il nostro calcio non è il massimo. Ci sono stati tanti esuberi, una cosa mai vista. Nelle ultime giornate magari assisteremo a trasferimenti anche impensabili".