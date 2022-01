Perinetti: “Scudetto? Napoli l’alternativa più credibile all’Inter. Spalletti…”

Le parole del dirigente: "Spalletti, da quando è arrivato sulla panchina azzurra, ha aggiunto il suo lavoro e la sua esperienza"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha parlato così della corsa scudetto: "Spalletti, da quando è arrivato sulla panchina azzurra, ha aggiunto il suo lavoro e la sua esperienza ad una squadra che in estate non ha vissuto stravolgimenti o rivoluzioni. Sono rimasti in rosa tutti i migliori calciatori all'insegna della continuità. Se la squadra è convinta, non vedo perché non debba credere allo scudetto. Credo che il Napoli sia l'alternativa più credibile ed attrezzata rispetto all'Inter, mentre il Milan quando abbassa i ritmi va in netta difficoltà".