Perinetti: “Serie A, non sarà grande mercato. Conte? Non so se vuole capire…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha parlato così della prossima sessione di mercato: “Per la Serie A non può essere un grande mercato per ovvi motivi. Sarà un mercato con qualche intervento. Più preparatorio per l’estate. Ci sarà invece fermento in B: almeno dieci società hanno dichiarato di voler andare su, ci sarà movimento. Conte non rinnova? Non so come interpretarlo: se vuole aspettare le ambizioni del Tottenham o cosa succede intorno, magari alla Juventus. Ma credo che per definire il futuro di Allegri ci vorrà tempo”.