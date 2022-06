Perisic: “Addio all’Inter? Una delle decisioni più difficili della mia carriera”

Le parole del croato: "So che è una cosa comune da dire, ma questa è stata una delle decisioni più difficili che ho dovuto prendere"

Ivan Perisic è stato ufficializzato ieri come nuovo giocatore del Tottenham. Il croato si è infatti liberato a zero dall'Inter e ha firmato un contratto con i londinesi fino al 2024. E in merito al suo addio ai nerazzurri, il giocatore ha parlato così ai microfoni di Fabrizio Romano: "So che è una cosa comune da dire, ma questa è stata una delle decisioni più difficili che ho dovuto prendere nella mia carriera: ho deciso di seguire il mio sogno di giocare in Premier League, ora sono pronto per gli Spurs".