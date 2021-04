Inter TV, retroscena su Perisic: “Quando è stato sostituito è rimasto in trance a…”

Conte ha fatto i complimenti alla determinazione del suo gruppo ribadendo che è normale che il pallone inizi a essere un po' pesante. Inter TV ha raccontato una curiosità sulla partita di Ivan Perisic.

"Dopo la sostituzione Ivan Perisic è rimasto a bordo campo e ha sostenuto la squadra fino agli ultimi secondi della partita. Ha partecipato, protestato con il guardalinee, era completamente in trance. Mentre il resto dei giocatori in panchina erano seduti in tribuna". Inter TV ha raccontato così la partecipazione di Perisic alla partita, anche una volta sostituito. Segnale di quanto il gruppo di Antonio Conte sia sul pezzo e coinvolto in ogni tappa di questo percorso.