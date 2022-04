Inter, prestigiosi traguardi in vista per Perisic, Darmian e Gagliardini

I tre nerazzurri, nel caso in cui giocassero contro l'Udinese, raggiungerebbero un importante obiettivo personale

La prossima sarà la 250ª presenza in nerazzurro per Ivan Perisic, considerando tutte le competizioni; dal suo arrivo in Italia, è l’unico giocatore dell’Inter che conta almeno 30 gol e 30 assist (51 reti e 44 passaggi vincenti per il croato).