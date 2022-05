Inter, non ci sono più dubbi su Lautaro. Perisic debordante, qualità Chalanoglu

Inter vittoriosa in rimonta contro l'Empoli, i migliori della sfida di ieri sera dei nerazzurri secondo La Gazzetta dello Sport

Andrea Della Sala

L'Inter si prende la testa della classifica battendo l'Empoli, in attesa del risultato del Milan impegnato domenica sera a Verona. Questi i migliori della sfida di ieri sera dei nerazzurri secondo La Gazzetta dello Sport:

Lautaro 8 - Due tiri perfetti per potenza e precisioni. Due gol cruciali: 23 reti in stagione, 11 nelle ultime 11 partite. Non ci sono più dubbi.

Perisic 7 - Non ha colpe sugli squilibri della squadra a sinistra. Come Dumfries emerge alla distanza, non lo tengono. Debordante.

Barella 7 - Le fibrillazioni barellose sono indispensabili, tengono vivi. Rischia di sbiellare, poi viene fuori come tuttocampista. Corse, tiri, aperture.

Brozovic 7 - Nell'ora più buia l'Inter si aggrappa ai tre in mezzo e fa bene. Brozovic orienta i suoi con pazienza, via via li tira fuori dalle secche.

Calhanoglu 7 - La lucidità dell'assist per Lautaro 1, un tiro fuori di niente. Una qualità costante, senza vuoti. Duttile, polifunzionale.