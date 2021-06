Perisic: “Ci siamo parlati, domani ci sarà una nuova Croazia. Da quando sono…”

Alla vigilia della decisiva sfida contro la Scozia, l'esterno nerazzurro carica l'ambiente

Dopo i primi due turni, Croazia e Scozia hanno un punto a testa e nell'incontro di domani solo chi vince può avere la speranza di accedere agli ottavi. Lo sa bene Ivan Perisic che ha caricato i compagni in vista della gara contro gli scozzesi: "Non siamo stati quelli veri nelle prime due partite, dobbiamo stare insieme, correre di più".

"Non c'è paura, ci siamo parlati, domani ci sarà una nuova Croazia. È un bene che anche loro debbano giocare per vincere, quindi la partita sarà interessante. Da quando sono in nazionale, e cioè da più di 10 anni, siamo sempre stati pronti quando era più difficile, siamo sempre resuscitati. Credo nella mia squadra, non vedo l'ora di correre domani".