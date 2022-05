Repubblica – Perisic, risposta da campione al dubbio che circolava alla Pinetina

L'esterno croato, migliore in campo nella finale di Coppa Italia, sta vivendo una stagione da protagonista assoluto

"Una prova di resistenza e personalità, com'è nel suo carattere. Quel che ci si chiedeva alla Pinetina, appena quattro mesi fa, è come il 33enne avrebbe reagito all'arrivo a Milano di Robin Gosens, compagno forte, più giovane e come lui animato da una carica agonistica fuori dal comune. Ivan ha risposto "nel migliore dei modi", come direbbe Inzaghi. Dall'arrivo del numero 18 tedesco, che avrebbe potuto scalzarlo nelle gerarchie, il 14 ha blindato la propria titolarità con prestazioni in crescendo. Nelle ultime sei partite di campionato, a partire da Inter-Verona, ha sempre segnato o ha servito assist ai compagni. E si è collocato oltre ogni ragionevole dubbio nella lista degli insostituibili. Di sicuro per quel che resta della stagione in corso, per la prossima si vedrà".