TS – Inter, l’offerta per Perisic è un “prendere o lasciare”. Dybala? Nerazzurri in pole

Il futuro di Paulo Dybalapotrebbe essere all'Inter. Dopo le conferme arrivate nei giorni scorsi, anche Tuttosport ribadisce come l'Inter sia al momento in vantaggio: "L'opzione Inter è al momento quella più calda per Dybala. Certo, il commento via Twitter di un tifoso pronto a giurare di aver sentito il giocatore dire «Mai all’Inter!», durante il giro di campo allo Stadium, un certo clamore l’ha creato e ha dato linfa alle speranze della piazza bianconera. Ma ciò non toglie che, alla luce di quanto accaduto nelle ultime settimane, l’opzione nerazzurra continui a risultare più praticabile rispetto all’ipotesi Tottenham e all’opzione Atletico Madrid. Attenzione poi alla Roma: Mourinho è pronto a spendersi in prima persona. Di cifre, però, l’entourage di Dybala e i dirigenti nerazzurri non hanno ancora parlato. Si sa tuttavia che l’Inter non è disposta ad andare (molto) oltre i 6 milioni di euro che percepisce attualmente Lautaro Martinez , cioè il nerazzurro che lambisce il tetto ingaggi imposto dal club", spiega il quotidiano.