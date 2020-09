Inter, cambio di strategia a sinistra: Perisic fa rinunciare a Emerson e Marcos Alonso

Tornato alla base dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, Ivan Perisic ha tutta l’intenzione di ritagliarsi di nuovo un ruolo da protagonista. Questa volta in una veste nuova, da esterno a tutta fascia. E i primi segnali, come si è potuto vedere in occasione dell’amichevole con il Pisa, sembrano incoraggianti, tanto che l’Inter avrebbe deciso di non investire per un nuovo laterale mancino. Così scrive Tuttosport: “Grazie alla “conversione di Perisic” il club ha rinunciato a dare l’assalto a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri“.