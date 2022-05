Perisic da Conte, stampa Uk: “Opzioni extra per il tecnico. Ivan giocherà così”

Evening Standard, quotidiano inglese, parla del croato e del suo approdo al club inglese come di una risorsa in più per il tecnico

In Inghilterra ormai sono ore che continuano a parlare dell'arrivo di Perisic al Tottenham . La decisione sembra ormai presa e Conte avrà il primo rinforzo per la prossima stagione. Il croato lascia l'Inter a parametro zero e si accorderà con gli Spurs per un biennale. Lo scrive anche Evening Standard che però sottolinea anche un altro aspetto, la motivazione che ha spinto gli inglesi a puntare sul croato. "Per la grande versatilità sulle fasce e quella aveva colpito anche Juventus e Chelsea che lo hanno seguito", scrive il quotidiano inglese.

"Non c'è da meravigliarsi se ThomasTuchel immaginava Perisic per il Chelsea come alternativa a Ben Chilwell nel suo sistema 3-4-3, o anche come attaccante in prima linea. Conte gioca anche con un attacco a tre il più delle volte al Tottenham, a differenza del 3-5-2 fisso utilizzato all'Inter. Con l'arrivo di Perisic avrà maggiore flessibilità perché lui può giocare da esterno ma anche in attacco. Pur non essendo in grado di sostituire Harry Kane come attaccante centrale, Perisic può giocare a sinistra per spostare Son a destra oppure sostituire Kulusevski. Oppure giocare a sinistra per consentire a Son di interpretare il ruolo di Kane. Sicuramente giocherà maggiormente a sinistra dove ci sono Sessegnon e Regulon ma pare che Conte sia disposto a perdere lo spagnolo. Sicuramente Perisic è più offensivo rispetto ai due, ma ha maggiore esperienza in Europa e darà al tecnico degli Spurs opzioni extra vitali per il suo gioco", si legge nello stesso articolo.