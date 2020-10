Abate: “Inter deve trovare giusto equilibrio. Perisic sprecato nel centrocampo a cinque”

Ospite dei programmi pomeridiani di Skysport l’ex milanista Ignazio Abate ha parlato anche della partita dell’Inter in Champions:

-Cosa non convince nell’assetto difensivo dell’Inter?

Secondo me l’Inter deve trovare il giusto equilibrio. L’anno scorso si giocava con Brozovic fisso davanti alla difesa ed era uno schermo importante per i centrali di difesa. Ieri hanno giocato nell’uno contro uno a tutto campo. Vidal e Barella si alzavano sull’uomo e questo comporta dei rischi. Per le qualità che ha l’Inter può fare molto di più. Cambia anche l’assenza di Godin. L’assenza dell’uomo di esperienza nelle gare importanti si fa sentire.

-Quanto è difficile per Perisic cambiare ruolo a 31 anni?

Grandissimo giocatore ma in un centrocampo a cinque è sacrificato. Ad una certa età poi adattarsi non è semplice. Poi lui ha caratteristiche particolare, fa dello spunto negli ultimi metri quella migliore. Quando ci sarà Hakimi e tornerà anche Young, giocheranno loro o Darmian, secondo me. Coprire tutti i cento metri della fascia non è semplice ma per mentalità secondo me. Facendo il quinto devi ragionare da terzino e poi nello stesso tempo devi chiudere il secondo palo quando l’esterno opposto arriva sul fondo. Quindi è uno spendere di energie non indifferente e sicuramente serve una mentalità da difensore in questo caso.

(Fonte: SS24)