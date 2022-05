Libero – Perisic, Inter non deroga a politica del club. Dybala, nessuna fretta

Il croato ha chiesto al club sei mln per la firma sul prolungamento di contratto ma i nerazzurri non arriveranno a quella cifra

Eva A. Provenzano

Ivan Perisic ha precisato che il suo rinnovo con l'Internon è cosa fatta congelando i tifosi nerazzurri dopo la vittoria, firmata proprio da lui, in finale contro la Juve. E in questi giorni si parla molto delle sue parole. Libero ritiene fisiologico il fatto che un club dover ridurre il monte ingaggi e costo del lavoro, per questo spesso si arriva a fine anno sulla questione dei rinnovi.

Il croato avrebbe chiesto sei mln (come Brozovic e Lautaro) e pare che in Premier, il Chelsea, sarebbe pronto a dargli quelle cifre. L'Inter prima gli ha offerto un anno di contratto a 4 mln, poi un biennale a 4.5 mln all'anno e sarebbe felice di rinnovargli il contratto ma non alle cifre richieste dal calciatore. "I dirigenti non sono disposti a derogare sulla politica societaria".

Quello che è in pratica è successo alla Juventus con Dybala. Il club bianconero non ha accontentato le richieste del calciatore e ha scelto di lasciarlo andare via a costo zero. Di lui scrive il quotidiano Libero: "Troppe alte le richieste in relazione alle sue prestazioni. Nessuno all’estero ha mosso offerto concrete, così Inter e Roma, a loro volta, non hanno fretta".

(Fonte: Libero)