Rinnovo Perisic, l’Inter non ha fretta. “Se ne discuterà a bocce ferme”

Robin Gosens ha totalizzato finora 5 presenze ma nessuna da titolare con l'Inter . Il motivo principale? Ivan Perisic. Il croato è stato un fattore per tutta la stagione e Inzaghi non se ne priva proprio mai. Perisic è in scadenza di contratto ma, come riporta La Gazzetta dello Sport , al momento non c'è fretta.

"Il contratto in scadenza a giugno non è evidentemente un problema, come non lo sono le 33 candeline già spente. Il campo finora ha parlato chiaro, esibendo un Perisic tirato a lucido e ancora perfettamente in salute. Uno su cui sia Inzaghi che l'Inter vorrebbero contare anche la prossima stagione, ma questo si vedrà. A bocce ferme ci sarà tempo per discuterne e provare a trovare un'intesa. Prima c'è da appuntare la seconda stella al petto, che è anche l'obiettivo di Perisic".