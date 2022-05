Perisic, Inzaghi determinante: “Feeling incrollabile. E con una mossa lo ha convinto a restare”

Al momento del suo arrivo all'Inter, come scrive Tuttosport, Simone Inzaghi si era rassegnato all'idea di perdere Ivan Perisic

"Quando era arrivato all’Inter, l’allenatore era rassegnato all’idea che Perisic “ballasse in nerazzurro” per l’ultima stagione, fino alla naturale scadenza del contratto. Se così non sarà è anche per merito del tecnico che ha subito instaurato un feeling incrollabile con il croato rendendolo ancor più centrale nel progetto, mossa determinante per convincere l’interessato a rinunciare ai suoi propositi di addio".