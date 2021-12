Inter, Perisic fondamentale: “Inzaghi lo vuole, dirigenza convinta. E lui…”

Perisic? Inzaghi lo vuole in squadra, la dirigenza è convinta della sua importanza nel progetto ma sta facendo valutazioni che riguardano l'età

Uno dei temi più caldi in casa Inter è quello legato al futuro di Ivan Perisic. L'esterno croato è infatti oggi uno degli uomini cardine nell'organico nerazzurro, ma a giugno 2022 il suo contratto andrà in scadenza. Ma Inzaghi, come scrive Il Giorno, non ha dubbi: "Inzaghi lo vuole in squadra, la dirigenza è convinta della sua importanza nel progetto ma sta facendo valutazioni che riguardano l'età dell'esterno, vicino ai 33 anni (li compirà a febbraio). Il giocatore valuterà le offerte che arriveranno e poi deciderà se prolungare alle condizioni poste dall'Inter oppure ricominciare altrove per l'ultima parte della carriera".