Sky – Perisic, l’offerta dell’Inter non soddisfa il croato. Juve? Nessun passo avanti

Dopo l'ultima partita della stagione, domenica alle 18 contro la Sampdoria, in casa Inter si parlerà anche del futuro del croato

"A campionato concluso si deciderà anche il futuro di Perisic. Le parole del croato dopo la vittoria in Coppa Italia ("Rinnovo? Con i giocatori importanti non si aspetta l’ultimo momento per parlare") hanno sicuramente portato alla luce il suo malcontento per essere arrivati a ridosso della scadenza senza ancora aver trovato un accordo. L’Inter dal canto suo ha offerto un biennale da 4.5 milioni di euro a stagione, cifre che però al momento non soddisfano del tutto Perisic", spiega Sky Sport.